"Всем спасибо, все свободны": Виторган поставил точку в скандале с Собчак

После того, как появилась информация о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова, ее муж Максим Виторган стал получать анонимные сообщения о том, где и когда была замечена с режиссером. Актер обратился к общественности с заявлением по этому поводу.

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