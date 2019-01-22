Помолившаяся за мужа и любовника Собчак любуется на чужие красоты

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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Кровавую драку Максима Виторгана и Константина Богомолова не обсуждает только ленивый. То, как именно актер и режиссер решили выяснить отношения, некоторым показалось диким.
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По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, в этой истории нет ничего необычного. Дуэли были распространены задолго до нашумевшей потасовки Виторгана и Богомолова, так почему именно к этой истории так много внимания?

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Максим Эммануилович Виторган Актер

"Вот это любовь. Вот это шекспировские страсти. Старо как мир, любовный треугольник. Особенно пикантно эта ситуация смотрится в XXI веке. Вроде из пещер мы уже давно все выбрались, дуэли уже давно отменили, но все равно находятся способы выяснения отношений с применением насилия", - заметил общественник в беседе с "Дни.ру".

Манукян отметил, что не ожидал такой прыти от безобидного на вид Виторгана. "А Максим-то, оказывается, Отелло. Про режиссера ничего не скажу, на его спектакли не хожу. Видимо, для меня он слишком модный. А Ксюша-то какова, ну прямо роковая женщина. Главное, чтобы не закончила как Дездемона. Хотя на ночь она, судя по всему, уже помолилась. Пока мужчины между собой разбираются, она гуляет по Крещатику, на красоты Киева любуется. Как говорил герой Басова в нашем любимом фильме детства: "Где же у нее кнопка?" – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали слухов о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и режиссера Константина Богомолова.

Автор: Руслана Алексеева22 января 2019, 23:03
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