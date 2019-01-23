Прибежала Собчак: новое видео избиения Богомолова Виторганом

Журналисты раздобыли новое видео кровавой драки Максима Виторгана и Константина Богомолова. Говорят, после жестких разбирательств на месте событий появилась Ксения Собчак.

Шумиха вокруг кровавого столкновения Максима Виторгана и Константина Богомолова, в результате которого режиссеру сломали нос, обрастает новыми подробностями. Появилось новое видео драки мужчин, причиной которой, говорят, стала Ксения Собчак.

В ролике, любезно предоставленном Life.ru, видно, как двое мужчин стоят на улице друг напротив друга, и один, что выше и крупнее, что-то говорит второму, а затем наносит удар. Другой, схватившись за лицо, отходит и в этот момент получает второй удар, больше похожий на оплеуху. Тем не менее побитый мужчина падает. Соперник хватает его за руку, как бы стараясь поднять, но тот встает сам, и тогда мужчина толкает его. Второй, с разбитым лицом, отбегает от зачинщика драки и, обходя его за несколько метров, уходит в кафе, откуда, как утверждают СМИ, мужчины вышли.

Никаких охранников, которые якобы растаскивали мужчин, нет (но это не значит, что их не было, ведь ранее был обнародован другой ролик, на котором, правда, ничего не видно). По данным РЕН ТВ, после драки на месте событий появилась Ксения Собчак. Она вбежала в кафе после того, как туда вернулся побитый Богомолов, осмотренный медиками, уже уехавшими к этому времени. При этом, как утверждает источник, Виторгана в заведении не было.

Telegram-канал "Двойная сплошная" сообщает, что актер якобы выследил режиссера с ведущей. Тот как раз был с Собчак. И в тот момент, когда она отошла по делам в другое здание, случились все эти драматические события. Отметим, что пока никто из любовного треугольника напрямую не прокомментировал ситуацию. Богомолов якобы во время осмотра врачами сказал, что это было ожидаемо, и что драка случилась из-за женщины.