Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо

Константин Богомолов вышел на связь с поклонниками. Режиссер рассказал, что после драки с ревнивым актером Максимом Виторганом ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

В личном микроблоге Константин опубликовал пост, в котором сообщил, что врачи буквально собирали его лицо. Богомолов отметил, что его самочувствие нормализовалось и он готов подумать о работе.

"Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость в Сети.

"Ибо нефиг спать с чужой женой! Поступок Максима не одобряю, но его понимаю", "Эх макс зря совсем не открутил этому интелегентишке его нос!!!", "А думала сплетни.. Про нос", "А на какую реакцию Виторгана вы рассчитывали ???)))Честно ,я тоже не ожидал от Максима подобного,но значит сработал звериный инстинкт защиты ))Виторган проявил слабость ,значит любит))", – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. На глазах у посетителей супруг гламурной блондинки подошел к режиссеру, затем они поспорили, после чего вышли на улицу. За дверями заведения Богомолов и Виторган сцепились. Режиссер вернулся, как говорят очевидцы, с окровавленным лицом. По слухам, нервы у популярного актера не выдержали сплетен о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и Богомолова.