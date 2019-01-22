Собчак натравила униженного Виторгана на любовника

Ксению Собчак обвинили в том, что она спровоцировала драку между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым. На телеведущую обрушилась волна критики после неприятного инцидента в ресторане.

Слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак ходят еще с конца прошлого года. Телеведущую не раз видели в компании театрального режиссера Константина Богомолова. О реакции Виторгана до последнего времени можно было судить лишь по его постам в соцсетях.

Но в конце концов, соперники выяснили отношения в реальности. Неожиданная встреча состоялась в кафе, где проводили время Собчак с Богомоловым. Туда заглянул Виторган, и дело закончилось разбитым носом театрального режиссера.

Подписчики Собчак в Instagram поведение Ксении не одобрили. Они считают, что телеведущая сознательно провоцирует супруга на необдуманные поступки. "Зачем вы унижаете Максима? Он вынужден драться с Богомоловым! Не провоцируйте мужа, он же мужчина!", "Макс красавчик... в любом случае, многие на его стороне..." – возмущаются комментаторы.

Сама Собчак ни инцидент, ни возмущенные обращения подписчиков не комментирует. В микроблоге телеведущая опубликовала пост с фотографией своего литературного шедевра – "Энциклопедии лоха". Однако подписчики, вместо того чтобы восторгаться писательским талантом светской львицы, решили высказать свое мнение о ее семейных проблемах.

В то же время не все поклонники Максима оправдывают его поступок. Некоторые пишут, что Виторганом движет отчаянье – он слишком привык к сытой жизни с Собчак, и ему не хочется терять "кошелек".

Комментаторы отмечают, что в последнее время у актера не так уж много проектов – а соответственно, и доходов. А поклонники светской львицы добавляют: возможно поэтому Собчак попыталась найти себе более состоятельного мужчину на стороне.



