Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Соперники встретились в кафе. На глазах у изумленных посетителей, разъяренный Максим Виторган подошел к Константину Богомолову. Через минуту они оба вышли на улицу.
Спустя время туда же ринулись и охранники заведения. Оказалось, что режиссер и актер сцепились прямо у входа. Еще минута и в помещение вернулся Богомолов, по словам свидетелей, он был весь в крови. "У режиссера разбит нос", – шушукались сидящие за столиками.
Скорую решили не вызывать. Константин умылся в туалете и вернулся на свое место, а после покинул кафе. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
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