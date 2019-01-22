Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь

В прессе продолжают распространяться сообщения о том, что супруг Ксении Собчак напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Причиной конфликта могла стать ревность. Журналистам удалось дозвониться до Максима Виторгана.

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