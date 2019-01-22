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Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
В прессе продолжают распространяться сообщения о том, что супруг Ксении Собчак напал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. Причиной конфликта могла стать ревность. Журналистам удалось дозвониться до Максима Виторгана.
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Накануне корреспондент "Говорит Москва" связался с мужем телеведущей. Однако актер отказался давать комментарии по поводу инцидента. Режиссер тоже пока игнорирует вопросы прессы.

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Один из очевидцев драки сообщил, что Максим Виторган пришел в московское кафе, где находился Константин Богомолов, после чего оба вышли на улицу. Вскоре между мужчинами завязалась драка.

Охранники заведения следили за происходящим, но не вмешивались. Богомолов получил травму носа, однако отказался от госпитализации. "Нос хорошо ему разбили", – передает слова наблюдателя РЕН ТВ.

Ранее Тelegram-канал Mash опубликовал запись с камер видеонаблюдения на улице. В коротком ролике можно разглядеть людей, стоящих возле дверей кафе. Вскоре к ним подъезжает автомобиль скорой помощи.

Напомним, что в декабре прошлого года в Сети стали появляться слухи о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана. Поклонники стали все чаще видеть телеведущую в компании Константина Богомолова. Однако режиссер опроверг эту новость и поехал в отпуск вместе с бывшей супругой Дарьей Мороз.

Автор: Полина Крылова22 января 2019, 12:18
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