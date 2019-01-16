Ведущей "Орла и решки" припомнили поцелуи с Зеленским
Актриса и ведущая "Орла и решки" Настя Короткая дала интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ". Она рассказала о работе с актером и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на съемочной площадке комедии "Я, ты, он, она".
Настя в картине исполнила одну из главных ролей. Ведущая "Орла и решки" была женой героя Владимира Зеленского. Пара, оказавшись на грани развода, жаждет других романов и попадает в курьезные ситуации.
По сюжету Короткой приходилось целоваться с Зеленским. Настя
не стала отвечать на вопрос, как целуется кандидат в президенты Украины.
Актриса подчеркнула, что не зацикливалась на этом, а относилась к поцелуям как
к работе.
"Это же не частный поцелуй, а по работе. Мне хотелось, чтобы все было красиво, поэтому как оно будет – я не очень зацикливалась", – рассказала Короткая.
Интервью было опубликовано месяц назад, а вспомнили о нем сейчас, в преддверии президентской кампании на Украине. Короткая тогда пела Зеленскому дифирамбы: по ее словам, это очень талантливый человек, "возле которого все расцветают". Он умеет правильно раскрыть артиста и общается со всеми на уровне, утверждала ведущая "Орла и решки".
Ведущая "Орла и решки" призналась, что ее муж Андрей Бедняков с юмором отнесся к сценам с поцелуями в комедии "Я, ты, он, она". Он попросил супругу после съемок поделиться впечатлениями, что ведущая "Орла и решки" с удовольствием и сделала.
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