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Мила Кунис рассказала о пытках с Эштоном Катчером

Эштон Катчер и Мила Кунис. Фото: GLOBAL LOOK press/PLANET PHOTOS
Актриса поделилась самыми яркими моментами жизни с супругом. Оказывается, голливудские знаменитости едва не погибли во время медового месяца.
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Мила Кунис побывала на шоу Джимми Феллона "Сегодня вечером", в котором поведала, как роковые случайности чуть не стали последними в их жизни с мужем. По словам артистки, после свадьбы они решили провести медовый месяц в небольшом "доме на колесах" вместе с десятимесячной дочкой и родителями Эштона.

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Они и не подозревали, какие сюрпризы готовит им поездка. Трудности в романтическом путешествии начались, когда в 44-градусную жару у них в машине сломался кондиционер, превратив дорогу в настоящую пытку.

Все семейство ехало, по словам актрисы, как на "консервной банке". Затем семья чуть не заблудилась, потому что картографический сервис завел их на опасную грунтовую дорогу.

Актриса отметила, что они приехали к какой-то скале, а вскоре муж заменил навигатор, который указывал направление движения в местности, где недавно случилось серьезное наводнение. Следующим "сюрпризом" оказались устаревшие туристические пособия, по которым они намеревались приехать в парк развлечений в Калифорнии, но на том месте стояли две тюрьмы.

Напомним, Эштон Катчер и Мила Кунис вместе шесть лет, три года из которых состоят в законном браке. У актеров подрастают дочь и сын.

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Автор: Людмила Фоканова1 августа 2018, 17:52

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