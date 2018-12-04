Жаждущая славы дочь Осина попросилась к Фадееву

Дочь погибшего две недели назад певца Евгения Осина Агния выразила желание попасть в группу Serebro. Девушка приняла участие в кастинге, который проводит продюсер Максим Фадеев.

В личном микроблоге 16-летняя Агния опубликовала ролик, в котором она, аккомпанируя себе не синтезаторе, исполняет композицию "Волнует меня" группы "Мальбэк" и Сюзанны. Через пару часов девушка порадовала фолловеров еще одним кавером – на песню "Для нее" петербургской группы Pravada.

Отметим, что ранее друг Евгения Осина продюсер Андрей Разин заявил прессе, что возьмется за продвижение музыкальной карьеры осиротевшей Агнии. Он рассказал, что юное дарование примет участие в масштабном туре вместе с творческими коллективами "Фристайл" и "Ласковый май". Девушка будет исполнять песню своего отца "Плачет девушка в автомате".

Судя по всему, жаждущая славы Агния не стала ждать подачек от Разина и сама занялась своим продвижением. Для начала попросилась под крыло к одному из самых популярных музыкальных менеджеров нашей страны – Максиму Фадееву.

Напомним, вчера, 3 декабря, в личном Instagram Агния рассказала фолловерам, что после смерти отца она и ее мать стали получать гневные сообщения. Наследницу артиста обвинили в дешевом пиаре. Якобы она бегает по передачам и зарабатывает на памяти родителя, на которого при жизни было плевать.

Агния рассказала, что она вместе с матерью поддерживала отца до последнего, просто они не предавали этот факт огласке. Девушке очень обидно из-за того, что люди судят ее, не зная, как все было на самом деле. Она посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью и не лезть в чужую.