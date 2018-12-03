Затравленная дочь Осина сделала заявление

Дочь Евгения Осина обратилась к общественности. Агнию и ее родственников затравили в Сети.

В личном микроблоге Агния рассказала фолловерам, что после смерти отца она и ее мать стали получать гневные сообщения. Наследницу артиста обвинили в дешевом пиаре. Якобы она бегает по передачам и зарабатывает на памяти родителя, на которого при жизни было плевать.

Агния рассказала, что она вместе с матерью поддерживала отца до последнего, просто они не предавали этот факт огласке. Девушке очень обидно из-за того, что люди судят ее, не зная, как все было на самом деле. Она посоветовала злопыхателям заняться своей жизнью и не влезать в чужую.

"Вы не знаете, через что прошла наша семья. Меня не задевает ваше мнение, мне обидно, что вы судите меня и мою маму, не зная того, как было на самом деле. Мусолить чужую жизнь, имея при этом свою – низко", — сказала Агния.

После дочь знаменитости отметила, что любила, любит и будет любить отца. Агния не собирается никому ничего доказывать, ей все равно, что думают окружающие, ведь близкие знают правду, и этого достаточно.

Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Причина смерти пока не известна.

По предварительным данным, у артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.