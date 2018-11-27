Крис Кельми сбежал из Москвы после смерти Евгения Осина

Российский музыкант Крис Кельми решил серьезно взяться за свое здоровье после новости о смерти коллеги Евгения Осина. Певец намерен навсегда отказаться от вредных привычек.

Недавно телеведущая Дана Борисова вспомнила о Крисе во время программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Создатель группы "Рок-ателье" всегда был известен как большой любитель алкогольных напитков. "Следующий Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии", – сказала она. И никто из присутствующих так и не смог ответить на этот вопрос. Кельми перестал выходить на связь несколько месяцев назад.

Недавно его брат Евгений Суслин сообщил о том, что Крис решил начать новую жизнь и перебрался за город. Однако последствия частого употребления алкоголя дают о себе знать. "Действительно, Крис страдал от алкоголизма, но это в прошлом, я уверен. Сейчас брат уехал за город. Там ему хорошо: свежий воздух, никто не беспокоит... Осознал, что так, как раньше, нельзя. Правда, ничто не проходит бесследно. Становится то лучше, то хуже – дают о себе знать сердце и почки. К Крису постоянно приезжает терапевт, осматривает", – передает его слова StarHit.

Осин и Кельми всегда хорошо общались и часто пили вместе. Но в какой-то момент автор хита "Плачет девушка в автомате", по мнению Суслина, "просто не смог взять себя в руки и вовремя нажать на стоп-кран". Брат Криса отметил, что Дана Борисова сама частенько употребляет горячительные напитки. "Дана забыла, как и она поднимала бокал вместе с ними. Принимала на грудь так, что ребята по сравнению с ней просто отдыхали!" – заявил он.

Напомним, что музыкант Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище.