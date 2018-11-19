Крис Кельми: названа следующая жертва алкоголя
Телеведущая Дана Борисова дружила с Евгением Осиным. Вместе с артистом она проходила курс лечения от алкогольной зависимости в Таиланде. Компанию в специализированной клинике им составил известный певец Крис Кельми.
Дана Борисова вспомнила об исполнителе хита "Ночное рандеву" во время программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Следующий Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии", – сказала Борисова. Примечательно, что никто из присутствовавших на ток-шоу не смог ответить на этот вопрос – они не интересовались жизнью артиста.
В студии собрались коллеги и друзья певца Евгения Осина. Артист умер 17 ноября в своей московской квартире. Гражданская супруга Осина Елена рассказала, что предоставляла ему лучших врачей, которых смогла найти в Москве. Однако Евгений от всех отказывался, не желая признавать свою болезнь - а когда пытались вызвать медиков, он, в свою очередь, вызывал полицию.
В программе озвучили мнение экспертов-наркологов. По словам
специалистов, за последние два года Осин сильно сдал из-за постоянного
употребления спиртных напитков – у него был цирроз печени, а также алкогольный
гепатит. Один из врачей говорил Осину, что Бог его сильно любит: ведь, судя по
состоянию организма певца, он давно должен был умереть, пишет StarHit.
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