Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери
После смерти Осина осталось много вопросов. Один из них касался наследства исполнителя.
Андрей Разин решился выложил в Сеть предсмертный разговор певца с единственной дочерью Агнией. Эта запись призвана поставить жирную точку в наследстве певца.
"Знаю о том, что будут спекуляции после его смерти по поводу того, что у него есть усыновленные дети, и некоторые из них будут заявлять права на его имущество. Будьте бдительны и послушайте эту запись, и помните, что, кроме его единственной жены, которая родила ему единственного ребёнка – Агнию – у Жени никого никогда не было. Агния является его единственной наследницей и будет продолжателем его рода", – написал Разин. Продюсер добавил, что он обратился к одному из лучших нотариусов города Москвы, чтобы как можно быстрее оформить наследство.
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Дорогие поклонники, дорогие мои друзья, дорогие почитатели творчества Жени Осина��! Я умышленно сегодня публикую один из его последних телефонных звонков, который он сделал своей дочери. Знаю о том, что будут спекуляции после его смерти по поводу того, что у него есть усыновлённые дети, и некоторые из них будут заявлять права на его имущество. Будьте бдительны и послушайте эту запись, и помните, что, кроме его единственной жены, которая родила ему единственного ребёнка - Агнию - у Жени никого никогда не было. Агния является его единственной наследницей и будет продолжателем его рода. Поэтому я предпринял сейчас все меры и обратился к одному из лучших нотариусов города Москвы - Хамидуллиной Айгуль Амировне - для того, чтобы как можно быстрее оформить наследство. Наследство будет оформлено именно на дочь. Остальные - все проходимцы и жулики. Будьте внимательны и не поддавайтесь на их уловки. Также хочу сказать всем федеральным каналам: прекратите беспокоить эту семью и мучить людей, которые пережили такое страшное горе.
Ранее сообщалось, что журналисты раскопали новые данные о жизни Евгения Осина. По словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоявшей в близких отношениях с артистом, в свое время супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.
Елена Скорнякова утверждает, что ее 13-летняя дочь Анастасия является наследницей Евгения Осина. Женщина до последнего надеялась, что они с артистом поженятся. "Мы с Женей виделись несколько дней назад. Я приезжала к нему вместе с дочкой. Настю он очень любил. По квартире были расставлены ее фотографии", – рассказала Скорнякова.
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