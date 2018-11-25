Опубликовано душераздирающее обращение рыдающего Осина к дочери

Продюсер Андрей Разин показал последний разговор Евгения Осина с дочерью Агнией. Это было сделано для того, чтобы развеять все вопросы, связанные с наследством музыканта.



После смерти Осина осталось много вопросов. Один из них касался наследства исполнителя.

Андрей Разин решился выложил в Сеть предсмертный разговор певца с единственной дочерью Агнией. Эта запись призвана поставить жирную точку в наследстве певца.

"Знаю о том, что будут спекуляции после его смерти по поводу того, что у него есть усыновленные дети, и некоторые из них будут заявлять права на его имущество. Будьте бдительны и послушайте эту запись, и помните, что, кроме его единственной жены, которая родила ему единственного ребёнка – Агнию – у Жени никого никогда не было. Агния является его единственной наследницей и будет продолжателем его рода", – написал Разин. Продюсер добавил, что он обратился к одному из лучших нотариусов города Москвы, чтобы как можно быстрее оформить наследство.

Ранее сообщалось, что журналисты раскопали новые данные о жизни Евгения Осина. По словам офис-менеджера Елены Скорняковой, якобы состоявшей в близких отношениях с артистом, в свое время супруга Наталья ушла от певца к его лучшему другу.

Елена Скорнякова утверждает, что ее 13-летняя дочь Анастасия является наследницей Евгения Осина. Женщина до последнего надеялась, что они с артистом поженятся. "Мы с Женей виделись несколько дней назад. Я приезжала к нему вместе с дочкой. Настю он очень любил. По квартире были расставлены ее фотографии", – рассказала Скорнякова.

