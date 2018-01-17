Агрессивные буддисты избили больного Криса Кельми

Крис Кельми рассказал о страшном моменте своей жизни. Певца избивали религиозные фанатики.

Артист заявил, что во время лечения наркозависимости в Тайланде, подвергся нападению буддистов. По словам композитора, адепты религии, считающейся самой миролюбивой, набросились на него у бассейна больницы, где Крис приходил в себя после эпилептического приступа. Агрессивные буддисты накинулись на музыканта толпой.



"Они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог", – приводит леденящий душу рассказ Криса Кельми газета "Собеседник". Артист молили о помощи бессердечных местных жителей, но те не проявили милосердия.

На этом мучения Криса Кельми не закончились: те самые агрессивные буддисты не только избили музыканта, но и украли у него плавки, тапочки и комплект теннисной формы. "Слава Богу, меня потом освободили из их плена и перевели на второй этаж, в хорошие условия. Дали отдельную палату с телевизором, холодильником и ноутбуком", – вспоминает Кельми.

Сейчас артист живет в Москве. Как заявил музыкант, он сейчас нарасхват у телеканалов: "Скоро будет эфир у Малахова, потом намечаются съемки на "Первом канале" и НТВ. В общем, у телевизионщиков я сейчас нарасхват. Я решил, что сначала пойду на "Прямой эфир", потому что Андрей Малахов лично купил мне билеты в Таиланд и назад, в Москву, а руководство телеканала "Россия" заплатило за мою поездку около двух миллионов двухсот тысяч рублей".

Такая астрономическая сумма, по словам Криса, сложилась из-за дороговизны медицины в Таиланде. В одном госпитале, где музыкант провел большую часть своей реабилитации, неделя лечения стоила 90 тысяч рублей, в другом каждый день обходился в три тысячи.