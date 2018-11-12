Шубская показала трогательное видео с сыном

Анастасии Шубской не придется искать няню своему малышу. Желающих заботиться о сыне легендарного хоккеиста Александра Овечкина – хоть отбавляй. Теперь с ребенком нянчатся племянники Анастасии.

Кадры с племянниками Шубской, играющими со своим маленьким кузеном, расстрогали подписчиков Анастасии. Лица малыша на видео не видно, но зато можно рассмотреть, как трогательно Мирон и Кирилл рассматривают своего двоюродного брата.

Мирон и Кирилл – сыновья старшей сестры Анастасии, Марии Нахапетовой. Они прекрасно поладили с новым членом семьи. Мальчики гораздо старше недавно рожденного Сережи, поэтому отлично справляются с функцией няни.

Еще до появления мальчика на свет Александр Овечкин и его супруга решили, что им нужна помощь по уходу за малышом."Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться. Поэтому помощница нам точно пригодится", – рассказывала Анастасия журналистам.

Шубская и Овечкин впервые стали родителями в конце лета. 24-летняя супруга хоккеиста в одной из клиник США родила мальчика, которого назвали Сергеем. Желающих понянчиться с малышом оказалось много. Сразу после появления на свет мальчика к Настасье приехала ее сестра Анна, а теперь ее сменила Мария со своими сыновьями Кириллом и Мироном.

Анастасия почти сразу после появления малыша на свет возобновила активную жизнь. Шубская посещает хоккейные матчи с участием мужа и вечеринки, ходит по магазинам. Она может себе это позволить – ведь ребенок точно не останется без присмотра, пишет Teleprogramma.pro.