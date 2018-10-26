Дочь Глаголевой срочно госпитализирована

Супруга хоккеиста Александра Овечкина серьезно заболела и попала в больницу. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

24-летняя модель Анастасия Шубская лежит под капельницами и принимает витамины. "Болеть никак нельзя. В ход идут витамины", – написала она в Stories Instagram. Диагноз девушка пока держит в секрете. Многие подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые предполагают, что у нее может быть сезонная простуда.

Напомним, что модель Анастасия Шубская впервые появилась на публике с хоккеистом Александром Овечкиным в марте 2015 года. Через несколько месяцев влюбленные объявили о помолвке, а в 2017-м состоялась их свадьба. В августе этого года модель родила сына Сергея.

О жизни после рождения ребенка Анастасия рассказывает поклонникам в социальных сетях. Жена хоккеиста поделилась трогательным роликом, где запечатлела мужа, когда он менял подгузник их сыну. "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники", – подписала она видео. Ранее в эфире телеканала NBC4 Sports произошел забавный эпизод, когда Овечкин во время съемок попытался поменять кукле подгузник, но случайно уронил ее.