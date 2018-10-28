Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Караченцов не тешил себя иллюзиями и осознавал, что воспаление легких после сложной борьбы с опухолью может стать фатальным для его организма. По этой причине актер завещал все имущество сыну Андрею, передает "Российский диалог".
Людмила Поргина рассказала, что ее супруг стремился к спокойствию, поэтому заблаговременно оформил все бумаги. "Он это сделал, пока лежал здесь в больнице", – добавила она.
Стоит отметить, что Николай Петрович был довольно состоятельным человеком. Ранее сообщалось, что уже в понедельник его вдова и сын основательно начнут заниматься вопросами наследства.
В 2003 году актер купил квартиру площадью 256 квадратных метров в Шведском тупике. Как писали тогда, элитное жилье обошлось ему почти в миллион долларов.
Был у Караченцова и загородный дом в подмосковной Валентиновке, рядом с национальным парком "Лосиный Остров". После аварии и долгой реабилитации семья решила переехать сюда на постоянное место жительства.
Кроме того, актер владел и несколькими автомобилями. К сожалению, они дважды становились причиной аварий, которые и подорвали здоровье прославленного артиста.
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