Названа настоящая причина развода Чадова и Дитковските

Одна из самых эффектных пар отечественного шоу-бизнеса Агния Дитковските и Алексей Чадов официально распалась весной этого года. Причиной развода актриса назвала совместное проживание с родителями. Однако нумеролог не согласен с этой версией.

"У него заниженная самооценка – именно она стала причиной разрыва с Агнией, которая пыталась доминировать в их семье, что не устраивало Чадова", – считает специалист по числовым комбинациям.

По его словам, актеру необходимо жениться по нумерологии и заранее рассчитать совместимость с избранницей, чтобы не повторился горький опыт прошлых отношений. "Ему необходима та, которая будет выстраивать с ним равные отношения и не относиться пренебрежительно", – цитирует "СтарХит" специалиста.

Кроме того, нумеролог считает, что девушки часто пытаются манипулировать Алексеем. "Он не так просто идет на контакт с противоположным полом, излишне осторожничает и прежде чем подпустить к себе кого-то, будет долго изучать человека. Так что женить его на себе будет не так просто", – заявил специалист.

При этом, судя по числам, составляющим жизненный код Чадова, Алексей из тех, кто любит экономить и девушек эта черта в нем очень раздражает. "А вот на себя, кстати, Алексей тратит, не глядя", – рассказал нумеролог.

Публикация от АГНИЯ ДИТКОВСКИТЕ (@agneditkovskite) Июл 20 2017 в 3:51 PDT

Напомним, Агния и Алексей познакомились на съемках фильма "Жара" в 2006 году, через шесть лет они поженились. Брак вскоре распался. Дитковските рассказала журналистам, что в разводе виноваты они оба. Одной из главных причин расставания с мужем актриса назвала проживание с родителями. По словам Агнии, живи они с Алексеем отдельно, это бы более благоприятно сказалось на их семье.

