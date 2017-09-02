Названа настоящая причина развода Чадова и Дитковските
"У него заниженная самооценка – именно она стала причиной разрыва с Агнией, которая пыталась доминировать в их семье, что не устраивало Чадова", – считает специалист по числовым комбинациям.
По его словам, актеру необходимо жениться по нумерологии и заранее рассчитать совместимость с избранницей, чтобы не повторился горький опыт прошлых отношений. "Ему необходима та, которая будет выстраивать с ним равные отношения и не относиться пренебрежительно", – цитирует "СтарХит" специалиста.
Кроме того, нумеролог считает, что девушки часто пытаются манипулировать Алексеем. "Он не так просто идет на контакт с противоположным полом, излишне осторожничает и прежде чем подпустить к себе кого-то, будет долго изучать человека. Так что женить его на себе будет не так просто", – заявил специалист.
При этом, судя по числам, составляющим жизненный код Чадова, Алексей из тех, кто любит экономить и девушек эта черта в нем очень раздражает. "А вот на себя, кстати, Алексей тратит, не глядя", – рассказал нумеролог.
Напомним, Агния и Алексей познакомились на съемках фильма "Жара" в 2006 году, через шесть лет они поженились. Брак вскоре распался. Дитковските рассказала журналистам, что в разводе виноваты они оба. Одной из главных причин расставания с мужем актриса назвала проживание с родителями. По словам Агнии, живи они с Алексеем отдельно, это бы более благоприятно сказалось на их семье.
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