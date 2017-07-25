Агния Дитковските развелась с мужем

Репортеры узнали о больших переменах в жизни Агнии Дитковските. Актриса оформила развод с отцом своего ребенка Алексеем Чадовым спустя два года после расставания.

Поклонники красивой пары до последнего надеялись на примирение. Хотя бы ради общего сына супругов Федора. Однако теперь Агния и Алексей официально не муж и жена.

Светские хроникеры выяснили, что Дитковските подала на развод 24 мая этого года. Первое слушание по делу было назначено на 9 июня, но Чадов на заседание не явился. Спустя месяц суд вынес решение расторгнуть брак актеров.

Алексей и Агния смогли развестись только сейчас, потому что у артистки, обратившейся в суд, отсутствовали некоторые важные документы. Об этом сайту 7days.ru стало известно от друзей пары.

"Мировой судебный участок 421 района Солнцево вынес решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, Агнии Чадовой (Дитковските) и Алексея Чадова", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov) Май 1 2017 в 2:08 PDT

Отметим, что после громкого расставания бывшие супруги приняли решение поддерживать дружеские отношения ради общего наследника Федора. Известно, что Алексей и Агния регулярно видятся. В мае они вместе отпраздновали трехлетие сына.

Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) Май 12 2016 в 11:35 PDT

К слову, после разрыва с Дитковските Чадов предпочитает не распространяться о своих новых зазнобах. Актер объяснил это так: "Мои девушки за кадром остаются. Пока мне очень нравится мой статус свободного мужчины, но без женщины я все равно не могу существовать. Поэтому я скажу вам так: я – холостяк, но я занят".