Изменщик Руссо поставил условие избитой и униженной красавице-жене

Знаменитый певец Авраам Руссо стал главным героем очередного выпуска программы "На самом деле". Музыкант рассказал, что готов вернуться к жене.

Однако, есть несколько условия, которые Морела Руссо должна выполнить, чтобы семья воссоединилась. Мать дочек знаменитости должна продать свой дом в Америке – Авраам просто не в состоянии содержать дорогую собственность. "Мы все понимаем, что в шоу-бизнесе есть свои сложности. Это не значит, что я не зарабатываю, но у меня нет в ячейке сотни тысяч долларов", - рассказал Руссо в эфире передачи.

Гостей студии ждала невероятная трансформация музыканта. Если в начале программы он, твердый как скала, требовал от супруги, участвовавшей в шоу по видеосвязи из США, развода, то к концу эфира Авраам признался, что все еще любит Морелу и хочет вернуться к ней, забыв все старые обиды.





Об этом гости студии и зрители узнали из теста на полиграфе, который решил пройти Авраам. Музыкант признался, что несколько раз изменял жене, но все еще испытывает к ней нежные чувства и не хочет рушить семью. В этот момент в разговор вмешалась журналистка Екатерина Гордон, которую организаторы шоу пригласили в качестве эксперта. Как сообщает teleprogramma.pro, она набросилась на певца с претензиями, обвинив его во лжи. Руссо терпеть оскорбления не стал и покинул студию.

Напомним, ранее Dni.Ru писали о скандале, центром которого стала семья музыканта. В распоряжении редакции оказался телефонный разговор между Руссо и женой. У музыканта явно сдавали нервы, и на записи слышно, как он унижал и оскорблял мать дочерей, красивую женщину, которой прежде признавался в любви. "Похорони себя!" – слышно, как кричит он Морелле в трубку. У редакции есть полная запись разговора, но по этическим причинам мы решили не приводить разговор полностью – Руссо обрушил там на жену поток отборной площадной брани. "*** ты, *** рот закрой и слушай меня!" – орет не своим голосом артист.