Взбешенная разводом жена грязно обозвала и обматерила Руссо

Скандальная запись разговора супругов стала шоком. Причина такого поведения остается загадкой.

В октябре этого года стало известно, что певец Авраам Руссо и его супруга Морелла Фердман (гражданка США, на которой в 2005 году женился артист) начали бракоразводный процесс. Причина разрыва до сих пор остается загадкой для самой Мореллы. Жена узнала о том, что муж ее бросил, из эфира ток-шоу на федеральном канале.

После той программы нормально общаться у некогда любящих друг друга супругов не получается. Все телефонные переговоры сопровождаются взаимными оскорблениями и угрозами. Один из таких эмоциональных разговоров оказался в распоряжении

"Тебя кормили 13 лет! Ты никто без Иосифа (очевидно, Пригожина. – Прим. ред.) и Телмана (очевидно, Исмаилова. – Прим. ред.)! Ты поедешь в свой Алеппо, вонючая чурка ты! Хватит издеваться надо мной!" – кричит взбешенная чем-то Морелла.

Авраам и Морелла продолжили выяснять свои отношения публично. В студии у Вадима Такменева пока еще супруги впервые озвучили взаимные претензии. Что Руссо ответит на обвинение в неисполнении обязанностей? Признает ли певец, что оставил свои долги супруге? Почему Морелла теперь одна воспитывает их совместных дочерей? Об этом поклонники узнают из программы "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" в понедельник, 20 ноября, в 17:00 на НТВ.