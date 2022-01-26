"На Агнию похожа": редкое видео с ангелоподобной дочерью Дитковските произвело фурор

Агния Дитковските в середине 2021 года стала многодетной мамой – актриса родила третьего малыша. Отец крохи – нынешний муж актрисы, бизнесмен Богдан Панченко. Пол ребенка Дитковските скрывает.
Надо сказать, что 33-летняя Агния любит наводить тень на плетень. Например, актриса долгое время не рассказывала о появлении дочери Ники. По слухам, знаменитость родила девочку в 2017 году, имя папы малышки сплетникам неизвестно.
Агния Дитковските предпочитает не делать в соцсетях постов о детях, актриса не делится снимками и видеозаписями с участием наследников. Между тем мама знаменитости, актриса Татьяна Лютаева, иногда радует подписчиков кадрами с внуками. В свежей публикации, например, Татьяна Борисовна продемонстрировала, как Ника рассказывает стих Анны Ахматовой. Кроха произвела фурор.
"На Агнию похожа😍😍😍", "Какое чудо чудесное 😍😍😍", "Ангелочек🤗🤗🤗❤️❤️❤️❤️❤️", "Какая прекрасная, непосредственная девочка! Чистая прелесть!", "Еще одна красавица и артистка растет🔥", – восхищаются подписчики Лютаевой.
У Агнии Дитковските, напомним, есть семилетний сын Федор. Первенца актриса родила в браке с коллегой по цеху Алексеем Чадовым.