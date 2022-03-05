Чадов сказал правду о крахе брака с Дитковските

Алексей Чадов развелся с актрисой Агнией Дитковските в 2015 году. С тех пор о причинах расставания знаменитостей ходило много слухов. В свежем интервью Чадов объяснил, почему его отношения с Дитковските потерпели крах.
По словам Алексея, в какой-то момент он и его возлюбленная осознали, что идут разными дорогами. "У меня было свое видение, как должна выглядеть семья", – наконец рассказал правду Чадов. При этом, отмечает артист, Дитковските оставалась близким для него человеком.
Алексей считает, что мужчина в семье – хозяин и глава, а женщина обязана слушаться мужа во всем. Спутница жизни, говорит Чадов, должна быть шеей, а не головой. Если мужчина не глупый и стремится сделать жизнь близких лучше, то его избраннице нужно подчиняться с еще большей охотой.
Впрочем, о годах, проведенных вместе с Агнией Дитковските, Алексей Чадов ничуть не жалеет. Актер благодарен бывшей за невероятные эмоции. "У нас была сумасшедшая, крутейшая любовь", – отметил актер в эфире программы "Однажды…" в НТВ. Также Чадов добавил, что в этой прекрасной любви родился его сын Федор.
Андрей рад, что смог сохранить с Дитковските дружеское общение. Знаменитости все еще близки, не держат друг на друга зла и обид.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сеть попали кадры с дочерью Агнии Дитковските, Ники. Имя отца малышки звезда скрывает.