Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже

Актриса знает, какие слухи ходят о ней.

Актриса Оксана Акиньшина в свежем интервью призналась, что многие в индустрии кино считают ее скандалисткой, человеком очень сложным в общении. По словам знаменитости, такое впечатление о ней сложилось еще в начале ее карьеры.

"Мою репутацию уже сложно сделать хуже", – сказала Акиньшина.

Оксана уверила, что слухи о ее несговорчивости и жесткости неправдивы. Между тем люди, не знающие Акиньшину лично, боятся иметь с ней дело.

Реноме дамы с характером артистке очень мешает. Например, когда Оксана только появляется на площадке, все вокруг напрягаются, начинают нервничать. В такой обстановке, отмечает знаменитость, невозможно расслабиться, ведь все "стоят как солдатики".

Отметим, в среде журналистов тоже говорят о непростом характере Оксаны Акиньшиной. Ходят слухи, что артистка может послать репортера, если вопросы ей не понравятся. Говорят также, что Акиньшина грубо вела себя с фотографами во время съемки.

Оксана Акиньшина отметила в интервью, что необходимо требовать от организаторов съемочного процесса комфортных условий труда. Ранее, вспомнила знаменитость, она жила в "сраных гостиницах" и грелась в машине в перерыве между дублями. Однако сегодня она чувствует за собой право просить хороший номер в хорошем отеле. Индустрия достаточно развита, чтобы обеспечить звезд удобствами. Впрочем, как заметила звезда, граница между райдером и хамством все же есть, но она лежит в плоскости межличностных взаимоотношений.