Отдала в полтора года: Акиньшина рассказала о воспитании детей

Актриса Оксана Акиньшина рассказала, как воспитывает детей от брака с кинопродюсером Арчилом Геловани. По словам актрисы, восьмилетнего Константина и четырехлетнюю Эмму она отдала в школу очень рано – с полутора лет. Наследники знаменитости учатся по специальной иностранной программе.
Отечественная образовательная система Акиньшину не устраивает. Не нравится звезде "советский подход" к преподаванию. Сама артистка училась в простой питерской школе. Оксана от учебы испытывала сильный стресс.
Детей Акиньшина не балует. Знаменитость всегда общалась с отпрысками как со взрослыми. Артистка не позволяет Эмме и Константину закатывать истерики, орать и ползать по полу магазина. Звезда считает, что ментально ее дети более развиты, чем их ровесники.
Отметим, у Оксаны есть еще ребенок – 12-летний Филипп. Мальчик родился в браке артистки с директором пиар-агентства Дмитрием Литвиновым. Первенец живет отдельно от Оксаны. Несколько лет назад в интервью Акиньшина рассказала, что Филиппа воспитывает ее мать. "У него не все просто с точки зрения здоровья", – сказала звезда.
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