Потерявший Дитковските Чадов: Разрушить все легко, а склеить потом сложно

12 июля на телеканале "Россия 1" запланирована премьера многосерийной картины "Московский роман". События ленты охватывают три десятка лет – с конца 80-х до сегодняшнего дня и разворачиваются в подмосковном населенном пункте.
В центре сюжета обеспеченный молодой мужчина Юра Тычкин в исполнении популярного актера Алексея Чадова. Герой влюблен в Ирину Аксакову, которую играет Ольга Красько. Юру не смущает, что избранница немного старше его и имеет ребенка от предыдущих отношений. Против этого романа выступает мама Тычкина. Персонаж актрисы Марии Шукшиной – Марианна Николаевна – присмотрела для отпрыска более выгодную партию. Родительница собирается женить Юру на дочери своего бизнес-партнера. Тычкина на многое готова пойти, чтобы разлучить наследника с любимой.
По словам актера Алексея Чадова, он впервые в карьере снимался в семейной саге. Артист с радостью и интересом прошел весь жизненный путь со своим героем – от юности до зрелости.
"Я никогда раньше не играл возрастные роли, и, честно говоря, в 50 лет чувствовал себя прекрасно!" – поведал Чадов. Актерам многосерийной картины "Московский роман" проходилось наносить пластический грим, чтобы они казались старше в кадре.
Алексей Чадов рассказал, что его герой Юра Тычкин в ранние годы был свободным и легким, но под влияние обстоятельств сильно изменился. Между тем персонаж, судьба которого сделала крутой поворот, продолжает идти к своей мечте.
Чадов считает, что сага "Московский роман" учит в любых обстоятельствах оставаться человеком. Что бы ни случилось, отмечает Алексей, надо продолжать любить.
"Любовь и красоту нужно беречь, потому что разрушить все легко, а склеить потом сложно", – поделился артист.
О том, какой хрупкой бывает любовь, Алексей Чадов знает не понаслышке. Долгое время артиста связывали отношения с коллегой по цеху Агнией Дитковските. Роман был бурными – звезды расставались и сходились вновь. В августе 2012 года влюбленные поженились. Этот брак просуществовал всего три года. У Алексея и Агнии есть общий сын Федор.
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