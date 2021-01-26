39-летний Чадов сообщил о болезни

Впервые за долгое время знаменитость посетила спортзал. Андрей Чадов вернулся к тренировкам после длительного лечения.
Об этом событии Чадов рассказал в личном микроблоге. Как оказалось, Андрей переболел коронавирусной инфекцией. Актер сериала "Игра на выживание" все еще восстанавливается, поэтому не стал слишком сильно нагружать себя во время занятий.
"Ощущения странные..." – рассказал о самочувствии Чадов. Артист обещал, что скоро раскроет подробности своего выздоровления. Алексей уверен, что его опыт кому-нибудь да пригодится.
Отметим, еще неделю назад в соцсетях Алексея Чадова появлялись фото с зимней прогулки. В кадре актер и его шестилетний сын Федор катались на квадроцикле. Знаменитость выглядела здоровой. Видимо, болел Чадов еще раньше.
Напомним, отпрыска Алексею Чадову подарила актриса Агния Дитковските. Знаменитости состояли в браке с 2012 по 2015 год. До похода в ЗАГС артисты то сходились, то расходились. В общей сложности Агния и Алексей были вместе около десяти лет.
Дитковските и Чадов расстались на дружеской ноте. Артисты обожают своего сына и ради него проводят время вместе.
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