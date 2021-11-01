"Это нормальная история": Чадов выпивает при ребенке от Дитковските

В 2014 году актер Алексей Чадов стал отцом. Сына Федора знаменитости подарила коллега по цеху Агния Дитковските.
После развода с Дитковските Чадов не забыл об отпрыске. Актер уделяет много внимания ребенку, интересуется его увлечениями. В свежем интервью Алексей признался, что является сыну не только отцом, но и другом. Ребенок Чадова не утомляет и не раздражает. С Федором актеру всегда весело и интересно.
Артист сериала "Аванпост" рассказал также, что его сын Федор любит некоторых современных певцов. Музыка, которую выбирает ребенок, кажется Алексею бессмысленной и примитивной. Сейчас Чадов старается переключить внимание отпрыска на что-нибудь более авторитетное.
Алексей воспитывает сына личным примером. Чадов и его наследник читают по утрам, ходят на пробежки, катаются на велосипедах. Ради Федора актер отучил себя от соцсетей.
Алексей Чадов подчеркнул, что никогда не ругается, если в помещении есть дети. Иногда актер позволяет себе алкоголь при ребенке. Как утверждает Чадов, выпивая, он всегда знает меру и ведет себя культурно.
"Он видит, что мы дома пьем вино, я открываю за ужином бутылку хорошего вина, произносим тосты, чокаемся, — это нормальная история", – рассказал актер кино и сериалов.
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