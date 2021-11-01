Сердцеед Чадов взялся за ум: Гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах

Актер перестал тратить все свое время на романы.

Алексей Чадов в сентябре отметил 40-летие. К пятому десятку, утверждает артист, он наконец поумнел.

По словам звезды сериала "Аванпост", в молодости он совершил много ошибок так как жил эмоциями и его "перло". К 25 годам у актера совсем пропало желание чему-либо учиться. Чадов слишком много времени уделял отношениям с противоположным полом. Как заметил артист, с этим "был перебор".

"Сейчас период, когда гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах..." – сказал Алексей в свежем интервью.

В какой-то момент Чадов перестал тратить всего себя на романы. Алексей взялся за ум. У актера кино и сериалов есть любимая женщина, но он теперь сконцентрирован на самообразовании. Алексей всегда носит с собой блокнот. Когда артист сталкивается с чем-то чего не знает, он останавливается и записывает свои вопросы. Вечером знаменитость погружается в Интернет и восполняет пробелы.

По словам Чадова, он очень хорошо осведомлен о своих недостатках. Критику, которая исходит от интеллектуальных и знающих людей, знаменитость воспринимает с благодарностью. Алексей чаще прислушивается к людям старшего поколения. Среди молодых, считает актер, мало по-настоящему умных. В пример артист привел Сергея Бодрова-младшего, который был мудр не по годам. "Он в 25 лет был очень умный, я в его возрасте был совсем не такой", – рассудил Чадов.

Напомним, в прошлом у Алексея Чадова было много ярких романов. Сердцеед встречался с Оксаной Акиньшиной, Марией Курковой, Екатериной Климовой. Актер был женат на коллеге по цеху Агнии Дитковските. Сейчас знаменитость связывают отношения с моделью Ляйсан Галимовой.