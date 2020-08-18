"Леха, сбрей бороду": в обросшем мужике не узнали Чадова

Алексей Чадов сильно удивил поклонников, представ в необычном для себя образе. Актер сильно изменился: похудел, отрастил усы и бороду.

Артист разместил в своем инстаграм-аккаунте фото с коллегой и другом – Виктором Сухоруковым. В мужчине средних лет подписчики не сразу узнали обычно моложавого Алексея Чадова.

Фолловеры забеспокоились: все ли в порядке у актера со здоровьем? Судя по снимку, он сильно похудел. Некоторые предположили, что Алексей Чадов радикально сменил имидж для очередного проекта.

Большинство посчитали, что ему не к лицу густая борода и усы. "Леха, сбрей бороду, тебе вообще не идет", "Это Чадов так изменился?! Постарел сильно", – высказались поклонники о 38-летнем артисте.

Не исключено, что Алексей Чадов преобразился для съемок в новом сериале "Игра на выживание". Это фильм об участниках реалити-шоу, которые оказались втянутыми в смертельную авантюру.

Как писали "Дни.ру", 1 августа в 22:00 мск на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER состоится показ первого эпизода картины. В Сети уже появился трейлер сериала "Игра на выживание". Главные роли в ленте исполнили Игорь Верник, Александра Бортич и Алексей Чадов. Режиссером сериала "Игра на выживание" выступил Карен Оганесян.