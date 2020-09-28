Провалившийся Петров взялся за малоуспешное дело

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" рассказала о собственном бизнесе. Александр Петров вложил деньги в гостиницу.

Актер построил отель в городе своего детства, Переславле-Залесском. Александр Петров создал уютное и красивое место для себя и своих друзей. Теперь артист часто гостит там. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" была так вдохновлена проектом, что вложила в гостиницу больше средств, чем собиралась изначально.

Пока Александр Петров занят на съемках, отелем управляет его сестра. Артист не скрывает, что бизнес не приносит ему весомый доход. Актер сомневается, что гостиница окупится в ближайшее время.

Артист "Полицейского с Рублевки" уверяет, что материальные блага никогда не были на первом месте для него. Для Петрова важно получать удовольствие от дела, которым он занят. Александру нравится накапливать хорошие воспоминания. Знаменитость любит работать над проектами, над которыми не стоят продюсеры.

Отметим, что год назад Александр Петров уже пробовал себя в бизнесе, но потерпел провал. Артист открыл актерскую школу. Из-за постоянной занятости и пандемии коронавируса актер так и не смог наладить учебный процесс. Минувшим летом предприятие Петрова закрыла налоговая служба. Ведомство нашло проблемы в документах и отправило своих представителей по адресу регистрации юридического лица. На месте налоговики школу так и не нашли. В итоге заведение Петрова удалили из реестра.