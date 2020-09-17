"Жена декабриста": звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сделала важное заявление

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сделала важное заявление. Актриса Анастасия Стежко переезжает в США.

Знаменитость покидает Россию вслед за избранником. Супруг актрисы Дмитрий Старостин – дипломат. По словам Анастасии Стежко, ее возлюбленного отправляют в командировку в Вашингтон на несколько лет.

Актриса подчеркнула, что бросать актерскую карьеру не планирует. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" будет периодически приезжать на родину на съемки. В любом случае сейчас Анастасия больше сконцентрирована на ребенке, нежели на работе. Не так давно артистка стала мамой. Дочь знаменитость назвала Стефанией.

Стежко надеется, что в скором времени границы между государствами откроются и ее близкие смогут прилетать погостить в Америку. Звезда ситкома обещала информировать подписчиков личного инстаграм-аккаунта о процессе переезда, об американской культуре, местном образе жизни и многом другом.

Отвечая на вопросы подписчиков личного микроблога, Анастасия Стежко призналась, что работать на чужбине не сможет. "Там я не смогу сниматься в официальных проектах, поскольку как жена дипломата не имею права работать на иностранное государство", – сообщила актриса сериала "Полицейский с Рублевки". Себя знаменитость в шутку назвала "женой декабриста".