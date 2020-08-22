"Помогите ей собрать чемоданы": Бузова хочет сбежать из России из-за отравления Навального

Рустам Солнцев поделился публикацией Ольги Бузовой, которая высказалась о госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Экс-участник "Дома-2" обратил внимание на неграмотность телеведущей.

Новость об отравлении Алексея Навального повергла в шок многих, в том числе звезд шоу-бизнеса. Накануне в поддержку общественного деятеля выступили актрисы Яна Троянова и Ирина Вилкова. Однако их задержали за пикет на Красной площади.

Теперь о тяжелом состоянии Навального решила высказаться (неожиданно) Ольга Бузова. Как рассказал Рустам Солнцев своим подписчикам, телеведущая сделала публикацию в "Сторис": "Если Алексей умрет, я точно имигрирую (орфография автора сохранена – Прим.ред.)".

Пользователи Сети увидели грамматическую ошибку, но не удивились. Больше внимания они обратили на желание поп-дивы покинуть Россию. "До свидания, Оля", "Ее держит только Алексей?", "Счастливого пути", "Помогите ей собрать чемоданы", – написали фолловеры Солнцева.

Не исключено, что публикация, которую обнародовал Рустам, может оказаться фейковой, поскольку в инстаграм-аккаунте телеведущей ее нет. Также наводит на сомнения прикрепленный снимок, на котором Бузова еще блондинка.

Напомним, недавно зрители раскритиковали новый клип Ольги Бузовой. Они заметили, что образы и сцены не соответствуют музыкальному сопровождению.