"Гадость какая": звезда сериала "Холоп" шокировала народ интимным фото

25-летняя звезда уже около недели разгуливает в легких платьях по индонезийскому острову. В отпуск она отправилась в компании своего бойфренда, бизнесмена Евгения Савельева. Девушка радует подписчиков снимками на фоне экзотических пейзажей. На одном из последних фото актриса запечатлена целующейся с парнем. Александра Бортич отметила, что сейчас самое время для любви.
Однако подписчики не оценили интимный кадр, предупредив о безопасности в период пандемии коронавируса. "А потом карантин (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это ретро поцелуй по новым правилам только через маску", "Ну если туалетную бумагу с гречкой уже купили", "Аккуратней, избегайте контакты", – написали заботливые фанаты.
Некоторые не смогли сдержать отвращения при виде влюбленных. "Гадость какая", "Кто этот носатый", "Фу, там же слюни", "Зачем такие снимки выкладывать?" – отметили недовольные.
Напомним, последнее время ходят слухи о беременности Александры Бортич. Девушка не комментирует свое положение, однако стоит отметить, что в профиле ее "Инстаграм" перестали появляться снимки в полный рост – в основном звезда сериала "Холоп" публикует селфи и архивные кадры.
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