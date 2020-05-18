"Какие классные!": Порошина показала подросших детей от Древнова

Актриса принимает участие в проекте "Танцы со звездами", который транслируется на телеканале "Россия 1". Накануне показали очередной выпуск телешоу. Программа шла в записи, поэтому Мария Порошина смотрела ее дома вместе с детьми.
Судя по всему, происходящее на экране так впечатлило артистку и ее наследниц, что они пустились в пляс. В личном "Инстаграм" Порошина опубликовала свежее видео. В кадре Мария и ее дочери Аграфена и Глафира весело танцуют.
В комментариях к публикации поклонники поблагодарили Порошину за отличное выступление. Не смогли пользователи Сети обойти вниманием и детей звезды.
"Маша! Великолепно! Какие классные девчули!!!🌹✨❤️☀️", "Сколько энергии... Браво😊", "Офигеть, как двигаетесь👍👍👍👍", "Вот так... Мама не отстает от своих непосед!!! Браво!!! Так держать!!!🥀🥀🥀", "А мы так же дома танцуем!!!", "Как приятно на вас смотреть, танцуют все!!👍👍👍👏👏", – отметили пользователи Сети.
Напомним, что у Марии Порошиной пятеро детей. Старшей дочери актрисы, Полине, уже 24 года. Первенца знаменитость родила от коллеги по цеху Гоши Куценко. В браке с актером Ильей Древновым появились Аграфена, Глафира, Серафима. Полтора года назад Мария Порошина родила сына Андрея. Личность отца мальчика артистка скрывает.
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