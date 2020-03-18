Бурунов об уходе Петрова: Наконец-то отправился в преисподнюю

Стало известно о скором выходе на экраны пятого сезона сериала "Полицейский с Рублевки" на телеканале ТНТ. В центре сюжета – герой Сергея Бурунова.

В новых эпизодах теленовеллы о буднях стражей порядка не будет Гриши Измайлова в исполнении Александра Петрова. Он по сценарию ситкома связал свою жизнь с Аленой, уволился и уехал с ней путешествовать по миру. Теперь сериал "Полицейский с Рублевки" акцентирует внимание на персонаже Сергея Бурунова – Володе Яковлеве.

"В пятом сезоне демон Измайлов наконец-то отправился в преисподнюю и теперь шлет оттуда только посылочки. В одной из них Володя обнаружит один страшно вкусный скандинавский деликатес, с помощью которого чуть не потравит весь личный состав ОМВД "Барвиха. Северное". Яковлев наконец-то превратится в очень большого начальника – возглавит Академию полиции. Вроде должен радоваться, но чего-то ему не до этого. В новой должности он будет вынужден заниматься странными вещами: искать молодежь для конкурса самодеятельности МВД, проводить сеансы экзорцизма и даже начнет носить каблуки, подводить глаза и красить губы. Ну и на личном фронте тоже много нового – Яковлев влюбится в женщину, ради которой будет устраивать полнейшую дичь", – говорит о новом сезоне Сергей Бурунов.

Отметим, что Владимир Яковлев не сможет работать в одиночку. Выковывать новые кадры для МВД ему помогут старые товарищи: Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина), а также знаменитое трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). К компании присоединится красавица Кристина, с ролью которой не первый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" блестяще справляется Софья Каштанова.