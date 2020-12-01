Сериал "Беспринципные" с Павлом Деревянко и Аглаей Тарасовой покажут по ТВ

Лента "Беспринципные" основана на романе писателя Александра Цыпкина. Режиссером картины выступил Роман Прыгунов.
По словам создателей, "Беспринципные" – это сатирическая комедия об обитателях "Патриков" – одного из самых элитарных московских районов вокруг Патриарших прудов. Здесь живут предприниматели, чиновники и известные артисты. "Беспринципных" снимали в реальных локациях – барах, ресторанах, переулках и дворах района.
Откровенные подробности из жизни героев сериала зрителям поведает сквозной герой по прозвищу "Славик-не ***". По сюжету картины персонаж рассказывает личные истории жителей Патриарших некому писателю, который до последнего момента остается за кадром.
Отметим, что сериал "Беспринципные" – это оригинальный проект онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD". На площадке картина увидела свет в середине минувшего октября. Сегодня сериал доступен для просмотра только по платной подписке, однако совсем скоро его покажут по ТВ.
Телевизионная премьера сериала "Беспринципные" состоится на ТНТ 14 декабря в 22:00 по мск.
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