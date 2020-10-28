Сраженный недугом Деревянко попрощался с семьей

Актеру пришлось прервать отпуск в Турции и отправиться в Москву. На курорте Павел Деревянко почувствовал недомогание. Звезда сериала "Беспринципные" решила, что у нее, возможно, коронавирус.
Деревянко побоялся сдавать анализ на наличие инфекции за рубежом. В случае положительного результата его бы "заперли" на чужбине на две недели.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Павел поведал, что попрощался с родными, которые остались на отдыхе, и улетел в российскую столицу. В Москве знаменитость пройдет все необходимые исследования.
Во время перелета звезда сериала "Беспринципные" соблюдала все необходимые меры предосторожности. Павел не снимал маску и перчатки. Деревянко не хотел рисковать здоровьем других пассажиров.
Напомним, в Турции осталась избранница актера, Дарья Мясищева, и две дочери – Варвара и Александра. Дарья и Павел вместе много лет, но в ЗАГС не торопятся.
Мясищева и Деревянко долгое время были просто друзьями. Как рассказывал актер в недавнем интервью, он сделал ребенка подруге на первом свидании. "Она заехала в гости, посмотрели фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность", – поведал артист. До рождения второго отпрыска отношения влюбленных имели свободный характер – Дарья и Павел имели романы на стороне.
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