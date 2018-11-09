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Пресс-релизы

Алекс Перрэ: "Я показываю жизнь"

Фото: Пресс-служба
Восходящая звезда французской фотографии рассказал о вдохновении, эмоциональности фотографии 
и необходимости путешествовать, чтобы понять мир вокруг. 
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Ты помнишь тот момент, когда впервые увидел понравившуюся тебе фотографию?

Да, это была фотография, сделанная моим отчимом. Этот сумасшедший отправился в Африку со своим лучшим другом, который был священником. И фотографировал африканских детей. Когда я познакомился с ним, в нашей гостиной висели эти фотографии. И каждый день моей жизни, когда я возвращался домой, я рассматривал, рассматривал и рассматривал их. Эти фотографии пробудили во мне желание путешествовать, а не фотографировать. А во время путешествий у меня появилось желание фотографировать. Я очень наблюдательный, мне нравится все рассматривать. 

К чему ты стремишься, когда фотографируешь?

Показать то, что вижу. Если что-то вызывает во мне эмоции, получается хорошая фотография.

Фото: Пресс-служба

Что для тебя значит путешествовать? 

Эээ… всё. Это лучшая школа, которая может существовать. Это означает учиться у других, у людей. Ты все время учишься. 

Какое впечатление ты хотел бы оставить у человека, увидевшего твои фотографии? 

Я хотел бы, чтобы он увидел или представил себе, что видел я или что-то еще. Пробудить в нем эмоции. Если одна из моих фотографий вызовет волнение у человека, я буду счастлив. Это значит, что я сделал произведение искусства, что-то создал. Если ты вызвал реакцию у другого человека – это значит, что ты уже что-то создал. 

Фото: Пресс-служба

В чём заключается творчество фотографа? 

Для меня в социальных вопросах. В тематике, которую освещает фотограф. 

Какую лучшую фотографию тебе не удалось снять? 

Их несколько. 10 дней назад на углу улицы в детской кроватке спала собака, и рядом была ее хозяйка, мадам лет 70-ти, очень колоритная пара. Вот это была бы фотография. Я посмотрел и сказал: "Вау, какая фотография!". Я знал, что она не согласиться сфотографироваться. Я спросил, она отказалась, ну ладно… Есть фотографии, которые невозможно снять, они были бы фантастическими, но снять их невозможно. 

Если тебе не разрешают снимать, ты не снимаешь? 

Нет.. Но если мне очень нравится, я стараюсь договориться. Если это сильный портрет, я спрашиваю разрешения. Или показываю фотоаппарат. Я иду поболтать. Пускаю в ход свое обаяние. 

Расскажи мне какой-нибудь интересный случай, когда ты воспользовался своим обаянием... 

Один из них произошел на марше Малон-де-Ла-Пас, там было много мальчишек, двадцати – двадцати пяти лет, местных индейцев, но настоящих анархистов. Они увидели, что я приехал со штативом и фотоаппаратом, а я им сказал: "Я француз…". Но ничего нельзя было поделать, они попросили меня спеть, я пошел с ними, мы смеялись до слёз. И через какое-то время, когда я уже забыл, они сказали: ладно, снимай. 

У тебя был учитель, которым ты восхищаешься? 

У меня нет образования в области фотографии. Я не учился, так что нет. 

А кто-нибудь из фотографов? 

Да, Грегори Колберт. Этот парень пропал лет двадцать назад и снова возник с выставкой, связывающей человеческое и животное начала. Смотришь на некоторые фотографии и думаешь: "Нет, не может быть, это монтаж. Я был ошеломлён. Потом один француз сделал выставку, где посмотрел на землю с небес: Ян Артюс-Бертран.... Это лучшая выставка, которую я видел до сегодняшнего дня. Он сделал что-то невероятное, для него будет трудно превзойти самого себя. 

Фото: Пресс-служба

Как ты стал фотографом? 

В Аргентине. Наступил 2004 год, я купил себе фотоаппарат "Рефлекс", пошел в гости к одному фотографу и попросил его научить меня пользоваться диафрагмой, скоростью, всеми этими вещами. У него я прошел двадцатичасовой курс обучения, а затем приехал сюда (Пурмамарка) и начал снимать. В Жужуе и Боливии. Я хотел показать всем то, что видел я. Хотел, чтобы все немного попутешествовали. Чтобы увидели что-то необычное. Я ездил и показывал свои работы. Много показывал, для меня это секрет. Ты показываешь, а люди тебе говорят, ты видишь их реакцию на те или иные фотографии, и вот так. Так ты понимаешь, как это все делается. 

Почему ты приехал в Аргентину? Что тебя заинтересовало? 

Аргентинка (Смеется). Нет, я жил в Испании и много работал с латиноамериканцами, и было что-то во всех аргентинцах, которых я встречал. Я приехал в отпуск на шесть месяцев и остался на полтора года. Затем я снова уехал, вернулся в 2006 году и остался. 

Чем именно тебя очаровывает культура Анд? 

Людьми. И само место – просто ослепительно. Пурмамарка – это городок, состоящий из четырех кварталов, весь необожженного кирпича, с семицветным холмом. Он волшебный. У него сумасшедшая энергетика. И люди – фантастические, очень простые. В них нет зла. Это другая культура, другое воспитание. Сейчас Жужуй – это Аргентина, не Боливия. Они несут в себе культуру Анд, но с аргентинской искоркой. Мне очень нравится эта смесь. 

Можешь ли ты дать какой-нибудь совет начинающим фотографам? 

Необходимо путешествовать. И быть общительным. Не бояться поставить фотоаппарат, фотографировать везде, ходить по улицам с фотоаппаратом в руках, если это возможно, именно так и получаются лучшие фотографии. Смотреть, разговаривать с людьми, не бояться болтать. Не сомневаться и спрашивать разрешения у людей. Они скажут: "Нет, дорогой, или да, снимай". И когда тебе говорят да … Вот, готово! 

Алекс Перрэ родился во Франции и всерьёз занялся фотографией после окончания университета Париж Эст-Кретей, уехав в Аргентину. Впитывая энергетику мест, куда его забрасывала судьба, автор расширял прежде всего собственные визуальные горизонты – Иерусалим, Португалия, Колумбия, Индия, Ближний Восток, Россия: необычные географические сочетания рождали такие же необычные идеи проектов. 

Выставка героя интервью проходит в Галерее Классической Фотографии. Сроки: с 7 ноября 2018 по 13 января 2019 года.

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