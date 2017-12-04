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Крымчанка получила миллион рублей за красоту

Фото: Пресс-служба
1 декабря в Москве в Московском дворце молодежи состоялся финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис-2017". В мероприятии приняли участие 30 девушек из России и стран СНГ, которые прошли полуфинал и получили уникальную возможность проявить себя.
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В 2017 году в оргкомитет конкурса поступило 18 000 заявок от девушек из России и стран СНГ. В полуфинал были допущены 94 претендентки из 41 города. По итогу интернет голосования в финал конкурса прошли 30 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве в Московском дворце молодежи выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес сообщества.

Ведущими вечера стали стилист и ведущий программы "Успеть за 24 часа" на СТС Александр Рогов, и директор конкурса Светлана Бобрикова,.

"В этом сезоне конкурс "Мисс Офис" сделал еще один шаг вперед, стал международным. В связи с этим оргкомитет конкурса значительно ужесточил требования для конкурсанток, и результат не заставил себя ждать. Все девушки – редкие красавицы и настоящие леди. Прекрасно воспитаны, интеллигентны, хорошо образованы. Мы действительно гордимся нашими финалистками. Уверена, что это отметил и наш зритель",– Светлана Бобрикова.

Фото: Пресс-служба

Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри конкурса: Игорь Чапурин, российский дизайнер, председатель жюри; Влад Топалова, певец; Алла Кравченко, российский дизайнер, создательница бренда Alla Couture; Олег Зорин, директор департамента экономики и финансов компании "Комус"; Татьяна Иванова, победительница "Мисс Офис – 2016"; Олег Верещагин, шоумен, актер, участник шоу "Comedy Woman"; Даниил Федоров, российский художник, почетный академик Российской Академии художеств; Константин Андрикопулос, директор по развитию модного бренда Bosco di Ciliegi; Валентин Сорока, диджей Love Radio; Анна Круглова, главный редактор онлайн-журнала для женщин Passion.ru; Полина и Дмитрий Дибровы; Мария Бутырская, российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, шестикратная чемпионка России и Константин Мирошник, художник-живописец, поэт, музыкант.

"Мне доводилось много раз одевать девушек на конкурсы красоты разного уровня и по опыту могу сказать, что всегда побеждает харизма. Непременно, красота – это очень важно, но красота без харизмы – всегда проигрывает. Поэтому в первую очередь мы сегодня реагировали именно на нее", – Игорь Чапурин.

Титул "Мисс Офис – 2017" завоевала 29-летняя Анастасия Божкова (Крым), директор-учредитель модельного агентства "Королевский день". Анастасия получила главный приз – 1 000 000 рублей от Компании "Комус" и непереходящую корону от компании Jenavi. "1-ой вице-мисс Офис-2016" стала Маргарита Боня (г. Санкт-Петербург), ведущий специалист в компании "Груша". "2-ой вице-мисс Офис-2016" стала Анастасия Яковлева (г. Уфа), арт-директор агентства MB model management. Призы для девушек – круизы от компании "Нептун". Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:

"Мисс Стиль" – Анастасия Шапошникова;

"Мисс Фото" – Анна Ляшко;

"Мисс Интернет" – Алина Южанина;

"Мисс Фитнес" – Дарья Нестеркина;

"Мисс Бикини" – Дарья Тараненко;

"Доброе сердце" – Наталья Королёва;

"Мисс Талант" – Кристина Земляная;

"Мисс Очарование" – Ольга Иванова;

"Бизнес-леди" – Арина Андриевская.

По итогам онлайн-голосования на сайте конкурса, гости и зрители онлайн-трансляции выбрали победительницу в номинации "Мисс Зрительских симпатий". Ею стала Олеся Пучка (г. Краснодар), специалист по обслуживанию клиентов компании "Автокарт-Юг".

Финал 8-го международного сезона конкурса красоты "Мисс Офис-2017" прошел под общей темой "Дизайн и Мода". Именно через эти два понятия участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в белых платьях. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальный и конкурс талантов. В течение вечера участниц поддерживала музыкальная поп-группа MBAND и выступление Влада Топалова.

В статусе VIP-гостей шоу посетили: Екатерина Стриженова, телеведущая;  Элина Чага, певица;  Лиза Арзамасова, актриса; Мария Кравцова, российская телеведущая, дизайнер одежды; Анастасия Меськова, российская артистка балета, солистка Большого театра, актриса кино; Юлия Решетова, редактор Finparty; Анжелика Агурбаш, российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая; Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксёр, трёхкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, чемпион мира среди профессионалов.     

После мероприятия гостей и участниц ждала after-party, на которой выступила кавер-группа "Впечатлительные люди".

С 1 января 2017 года на официальном сайте www.missoffice.ru начинается прием заявок на участие в 9-м сезоне "Мисс Офис– 2018".

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