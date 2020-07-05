В Кировской области 3 человека погибли в результате обрушения перекрытия магазина

В Кировской области произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в городе Зуевка обрушились перекрытия строящегося магазина.
По информации телеграм-канала "112", в результате случившегося погибли три человека. Еще один рабочий находится в крайне тяжелом состоянии, он был госпитализирован.
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Дочь не хочет рожать
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Чувство вины
Напутствие для россиян
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Гогену Солнцеву делать нечего ?Симпатичный мужчина занимается <цензура>*,
Вам нужны только деньги?