В Челнах нашли труп с 19 ножевыми ранениями

В Набережных Челнах в квартире жилого дома нашли тело местного жителя с ножевыми ранениями. Подозреваемым оказался хозяин жилища.

Следователи установили, что трагедия произошла во время распития алкоголя. Между мужчинами произошел конфликт. Хозяин квартиры нанес гостю 19 ножевых ранений, после чего ушел в магазин. Свою вину подозреваемый не признал, передает inkazan.ru.