В Омске осудили полицейского за обман проститутки

В Омске полицейский потребовал с занимающейся проституцией девушки 50 тысяч рублей. За это он обещал ночной фее освободить ее от ответственности. Провинившийся блюститель порядка был уволен со службы в органах внутренних дел.

Кроме того, экс-полицейскому назначили полтора года условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Резонансное дело рассматривалось в особом порядке, передает gorod55.ru.