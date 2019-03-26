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Ростов терроризирует грабитель-кафешник

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В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку по факту ограбления посетителя местного кафе. Злоумышленник украл из кармана мужчины кошелек.

Ущерб оценили в 14 тысяч рублей. Позже выяснилось, что этот же человек украл четыре тысячи рублей у другого горожанина. Правоохранители уже проводят проверку по данному факту. Вполне вероятно, что будет возбуждено уголовное дело, передает rostovgazeta.ru.

26 марта 2019, 17:36

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