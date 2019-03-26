Учительница избила школьника на уроке

В одной из школ Санкт-Петербурга учительница перед всем классом выволокла десятилетнего мальчика за шею и попыталась ударить головой о доску, пишет "Экспресс газета". Его родители уверены, что конфликт произошел на национальной почве. Дескать, преподаватель раньше озвучивала ксенофобские заявления.

Однако в администрации школы подозревают, что ситуация сложнее, чем кажется. Возможно, ребенок пострадал из-за избиения дома, а теперь вину за произошедшее хотят свалить на заслуженного учителя. В случившемся разбирается полиция.