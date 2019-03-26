Бизнесмен устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге

Днем 25 марта на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге 31-летний предприниматель выстрелил в воздух из охотничьего карабина "Сайга" и скрылся на автомобиле Mitsubishi Pajero, передает телеканал "360". Не прошло и часа, как хулигана задержали на пересечении Балтийского бульвара и улицы Маршала Захарова.

У бизнесмена было разрешение на оружие. В результате стрельбы никто не пострадал.