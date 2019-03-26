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Под Челябинском рядом с детским домом поймали голого мужчину

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На территории одного из детских домов города Миасса Челябинской области сотрудники Росгвардии задержали голого мужчину, передает URA.ru. Незадолго до этого он также ходил по улице обнаженным и дрался с прохожими.

Нарушителя порядка передали сотрудникам полиции. Он отправлен в психоневрологический диспансер на освидетельствование.

26 марта 2019, 10:57

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