На Урале собака напала на детей

На одной из улиц города Ревда Свердловской области бездомная собака напала на ребенка, передает URA.ru. Животное отпугнул проезжавший мимо мужчина. Другой помог мальчику добраться до дома и предотвратил повторное нападение собаки. Пострадавшему наложили швы на ногу.

Выяснилось, что похожая собака напала на детей неподалеку. Местные жители то и дело жалуются в администрацию.