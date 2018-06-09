В Омске 26-летнюю учительницу уволили за фото в купальнике

В Омске 26-летнюю учительницу уволили из-за опубликованного в Сети снимка в купальнике. Девушка преподавала историю ученикам 7-9 классов, а в свободное от работы время посещала модельную школу. На одном из занятий состоялась фотосессия в стиле пин-ап, передает "Газета.ru".

Позже снимки на своей странице в Instagram выложила руководитель курсов. На фото учительница предстала в закрытом купальнике в горошек и с повязкой на голове. Сама девушка не размещала фото в социальных сетях.

Однако на следующий день педагога вызвали к руководству школы и предложили уволиться по собственному желанию либо за систематические дисциплинарные нарушения. Как пишет gorod55.ru, в администрации сочли, что преподаватель своим поведением причинила ущерб имиджу учебного заведения.